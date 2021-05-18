Олимпийская чемпионка Дюамель отреагировала на победу дочки Волосожар и Транькова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отреагировала на победу дочки двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова на своих первых соревнованиях. Волосожар опубликовала фото с церемонии награждения и видео выступления четырёхлетней Анжелики в своём «инстаграме».
Дюамель в комментарии написала: «Это так мило!» Волосожар ответила: «Спасибо».
Меган Дюамель — одна из наиболее титулованных парниц в истории Канады. С Эриком Рэдфордом она — олимпийская чемпионка (2018, командные соревнования), серебряный (2014, командные соревнования) и бронзовый (2018, парное катание) призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2015, 2016), бронзовый призёр чемпионатов мира (2013, 2014), семикратная чемпионка Канады (2012 — 2018), двукратная победительница чемпионата четырёх континентов (2013, 2015), победительница финала Гран-при 2014 года.
- 18 мая 2021
-
10:54
-
10:22
-
10:14
-
10:06
-
10:05
-
09:05
-
08:59
-
08:45
-
08:38
-
08:29
-
08:23
-
08:10
-
01:02
-
00:02
- 17 мая 2021
-
20:43
-
20:28
-
16:49
-
13:15
-
12:02
-
11:16
-
10:56
-
10:29
-
10:13
-
09:32
-
09:06
-
08:30
-
08:21
-
08:12
-
08:02
-
00:41
- 16 мая 2021
-
23:15
-
21:57
-
20:53
-
17:55
-
16:27