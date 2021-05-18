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Олимпийская чемпионка Дюамель отреагировала на победу дочки Волосожар и Транькова

Олимпийская чемпионка Дюамель отреагировала на победу дочки Волосожар и Транькова
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отреагировала на победу дочки двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова на своих первых соревнованиях. Волосожар опубликовала фото с церемонии награждения и видео выступления четырёхлетней Анжелики в своём «инстаграме».

Дюамель в комментарии написала: «Это так мило!» Волосожар ответила: «Спасибо».

Меган Дюамель — одна из наиболее титулованных парниц в истории Канады. С Эриком Рэдфордом она — олимпийская чемпионка (2018, командные соревнования), серебряный (2014, командные соревнования) и бронзовый (2018, парное катание) призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2015, 2016), бронзовый призёр чемпионатов мира (2013, 2014), семикратная чемпионка Канады (2012 — 2018), двукратная победительница чемпионата четырёх континентов (2013, 2015), победительница финала Гран-при 2014 года.

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