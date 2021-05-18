Алина Загитова: моя мечта вернуться в Японию свершилась

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что прилетела в Японию. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполняется 19 лет.

«Моя мечта вернуться в Японию снова свершилась. В связи со сложившейся ситуацией с COVID я должна оставаться в изоляции. Но я готова к этому, и рада встретиться с этой прекрасной страной», — написала Загитова.

Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.