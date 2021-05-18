Алина Загитова: моя мечта вернуться в Японию свершилась
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что прилетела в Японию. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполняется 19 лет.
«Моя мечта вернуться в Японию снова свершилась. В связи со сложившейся ситуацией с COVID я должна оставаться в изоляции. Но я готова к этому, и рада встретиться с этой прекрасной страной», — написала Загитова.
Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
Команда Тутберидзе — Алине Загитовой: замечательней спортсменки на планете не найти
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