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Команда Тутберидзе — Алине Загитовой: замечательней спортсменки на планете не найти

Команда Тутберидзе — Алине Загитовой: замечательней спортсменки на планете не найти
Фигурное катание / Гран-при 0

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днём рождения, опубликовав в её честь стихотворение. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполняется 19 лет.

«С днём рождения, Алина!

Замечательней спортсменки
На планете не найти,
Пусть здоровье будет крепким,
И удача ждёт в пути!» — говорится в тексте поздравления.

Пост доступен в «инстаграме» команды Тутберидзе

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.

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