Оксана Баюл — подписчице: дура! Надеюсь, вас уволят с работы

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в своём «инстаграме» ответила подписчице, которая оставила комментарий об автомобильной аварии, в которую фигуристка попала в США в 1990-х.

«Спилась совершенно конкретно. В пьяном (или наркоугаре) попала в автомобильную аварию. С ней в машине, кстати, был Закарян. Пришлось лечиться в наркологической клинике и извиняться на шоу Опры», — написала подписчица.

Баюл ответила: «Галина, вы медик, побойтесь бога такое писать. Никаких наркотиков в крови не было, есть документ, который это подтверждает. Какая статистика женского и детского алкоголизма в России? Вас, я надеюсь, за безграмотность о COVID-19 также уволят с работы. Дура! Я благодарю всех, кто мне помогали справиться с этим недугом. Сколько я видела, кто не могли».