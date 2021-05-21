Анна Семенович — беременной Татьяне Волосожар: всё будет хорошо, ты со всем справишься

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании, прокомментировала пост двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар о предстоящем прибавлении в семействе. Фигуристка написала, что «встреча с сыном стала ближе», а также призналась, что время беременности стала спокойнее.

«Много думаю, читаю, планирую, как выстроить нашу бытовую жизнь дальше, как воспитывать Анжелику, чем увлекать. Соответственно хочу разгрузить немного наших бабушек и уже привлекать к воспитанию Ликуси профессионалов. В общем стала более размеренной и структурированной что ли. Не знаю, останется ли это со мной после родов. Но ждать осталось не так и долго, скоро всё узнаем», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Семенович в комментарии обратилась к Татьяне: «Всё будет хорошо, ты со всем справишься».

Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).