«Дотянуться до звезды». Подписчики оценили фото Михаила Коляды с супругой на пляже

Российский фигурист Михаил Коляда порадовал подписчиков редкой фотографией на своей странице в «Инстаграме», снятой во время отдыха. Спортсмен вместе со своей супругой Дарьей Беклемищевой исполняет оригинальную поддержку на песке. Дарья спиной опирается на поднятые ноги Михаила и своей ногой пытается достать солнце.

Фото можно посмотреть на странице Михаила Коляды в «Инстаграме».

Подписчики поблагодарили Коляду за красивый кадр.



egorchik_2212: Не только фигуристы, акробатика тоже на высоте.

nadezdavsegdanapozitive: Дотянуться до звезды.



ifyovseeher: Какие вы чудесные!

sea.foxy: Искусство!



irinakreshkova: Супер. Смело и романтично.



kroshka.gu: В парном катании конкуренция усиливается.



guzelayupova: Кадр просто шедевр! Очень романтично получилось!