«Дотянуться до звезды». Подписчики оценили фото Михаила Коляды с супругой на пляже

Российский фигурист Михаил Коляда порадовал подписчиков редкой фотографией на своей странице в «Инстаграме», снятой во время отдыха. Спортсмен вместе со своей супругой Дарьей Беклемищевой исполняет оригинальную поддержку на песке. Дарья спиной опирается на поднятые ноги Михаила и своей ногой пытается достать солнце.
Фото можно посмотреть на странице Михаила Коляды в «Инстаграме».
Подписчики поблагодарили Коляду за красивый кадр.
egorchik_2212: Не только фигуристы, акробатика тоже на высоте.
nadezdavsegdanapozitive: Дотянуться до звезды.
ifyovseeher: Какие вы чудесные!
sea.foxy: Искусство!
irinakreshkova: Супер. Смело и романтично.
kroshka.gu: В парном катании конкуренция усиливается.
guzelayupova: Кадр просто шедевр! Очень романтично получилось!
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