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«Дотянуться до звезды». Подписчики оценили фото Михаила Коляды с супругой на пляже

«Дотянуться до звезды». Подписчики оценили фото Михаила Коляды с супругой на пляже
Елена Чистова
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Российский фигурист Михаил Коляда порадовал подписчиков редкой фотографией на своей странице в «Инстаграме», снятой во время отдыха. Спортсмен вместе со своей супругой Дарьей Беклемищевой исполняет оригинальную поддержку на песке. Дарья спиной опирается на поднятые ноги Михаила и своей ногой пытается достать солнце.

Фото можно посмотреть на странице Михаила Коляды в «Инстаграме».

Подписчики поблагодарили Коляду за красивый кадр.

egorchik_2212: Не только фигуристы, акробатика тоже на высоте.

nadezdavsegdanapozitive: Дотянуться до звезды.

ifyovseeher: Какие вы чудесные!

sea.foxy: Искусство!

irinakreshkova: Супер. Смело и романтично.

kroshka.gu: В парном катании конкуренция усиливается.

guzelayupova: Кадр просто шедевр! Очень романтично получилось!

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