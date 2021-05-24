Елизавета Туктамышева назвала свой рабочий вес

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, худела ли она специально в концовке сезона.
«В конце сезона, когда шли чемпионат мира, командный чемпионат мира, а до этого — этапы Кубка, был такой насыщенный период, что само немножечко схуднулось. Но в принципе я сама этого никогда специально не делаю. У меня есть рабочий вес, и я в нём нахожусь. Это где-то 47 кг. Это нормальный, хороший вес для фигуристки моего роста», — сказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
- 24 мая 2021
-
08:45
-
08:32
-
08:26
-
08:19
-
08:13
-
00:49
-
00:30
- 23 мая 2021
-
19:01
-
16:39
-
16:26
-
16:16
-
15:59
-
12:48
-
00:31
- 22 мая 2021
-
23:57
-
22:24
-
21:43
-
18:16
-
15:44
-
14:06
-
13:41
-
12:59
-
12:41
-
10:59
-
10:41
-
09:17
-
00:59
-
00:41
- 21 мая 2021
-
20:25
-
13:15
-
11:52
-
09:36
-
09:18
-
08:45
-
08:31