Елизавета Туктамышева назвала свой рабочий вес

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, худела ли она специально в концовке сезона.

«В конце сезона, когда шли чемпионат мира, командный чемпионат мира, а до этого — этапы Кубка, был такой насыщенный период, что само немножечко схуднулось. Но в принципе я сама этого никогда специально не делаю. У меня есть рабочий вес, и я в нём нахожусь. Это где-то 47 кг. Это нормальный, хороший вес для фигуристки моего роста», — сказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.