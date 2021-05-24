Елизавета Туктамышева назвала качества мужчины, который может покорить её сердце

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что сейчас не состоит в отношениях, а также назвала качества, которыми должен обладать мужчина, способный покорить её сердце.

«Моё сердце сейчас свободно. Какой мужчина может пленить моё сердце? Простой, умный, добрый и очень забавный. Если нет чувства юмора и он не смешной (даже может просто своим видом меня веселить), то такой мне не подойдёт. Главное — чувство юмора и быть простым. Не заносчивым, не высокомерным, а именно хорошим человеком. Это самое важное», — сказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.