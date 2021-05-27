Губерниев, Радимов, Авербух и Сотникова поздравили Волосожар с рождением сына

Представители фигурного катания и другие известные личности поздравили двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Волосожар, которая сегодня, 27 мая, во второй стала мамой. Спортсменка родила сына. Её супругом является фигурист Максим Траньков.

«Искренние и самые тёплые поздравления. Крепкого здоровья и скорейшего восстановления», — написала в комментарии к посту Волосожар Екатерина Боброва.

«Ура! Счастье!» — прокомментировал радостное событие Илья Авербух.

«Молодцы», — написал бывший футболист Владислав Радимов.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, тренер Александр Жулин, а также фигуристки Аделина Сотникова и Елена Радионова написали «Поздравляю».

16 февраля 2017 года у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика. В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).