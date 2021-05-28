Продюсер «Последнего акселя» оценила дебют Евгении Медведевой в кино
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Генеральный продюсер сериала о фигурном катании «Последний аксель» Екатерина Ласкари прокомментировала дебют в кино двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая сыграла саму себя в эпизоде.
«Пришлось уменьшить появление Жени до яркой вспышки. Но всё равно фанаты увидят её в кино. А главное, Женя может пойти по актёрской стезе.
Я видела на площадке, как ей этого хочется: глаза горели, она тщательно готовилась, учила тексты. Было понятно, что Жене эта дорога интересна. У спортсменов ведь большая проблема: не найти себя после окончания карьеры, только тренерская деятельность. Надеюсь, мы помогли Жене определиться с будущей профессией. Как знать, а вдруг мы открыли ей путь в кино?» — приводит слова продюсера «Матч ТВ».
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