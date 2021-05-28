Хореограф Этери Тутберидзе не глядя забросил мяч в кольцо. Видео

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как он не глядя забросил баскетбольный мяч в кольцо. Видео снято в Мексике.
Глейхенгауз выступал в одиночном катании и спортивных танцах на льду, с 2014 года он тренер и постановщик программ Центра спорта и образования «Самбо-70», отделение фигурного катания «Хрустальный», в группе Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России. Поставил многие программы, в том числе короткую программу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Работал со многими тренерами: Натальей Примаченко, Еленой Водорезовой, Всеволодом Гольманом, Натальей Дубинской и Виктором Кудрявцевым.
- 28 мая 2021
-
12:46
-
10:23
-
10:09
-
09:24
-
09:05
-
08:59
-
08:28
-
08:17
-
08:12
- 27 мая 2021
-
21:36
-
20:37
-
20:20
-
19:57
-
19:24
-
19:07
-
18:53
-
18:06
-
15:38
-
15:26
-
15:02
-
14:39
-
14:27
-
14:13
-
13:54
-
12:52
-
12:33
-
11:26
-
09:28
-
09:04
-
08:43
-
08:35
-
08:08
- 26 мая 2021
-
22:50
-
22:06
-
20:48