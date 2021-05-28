Хореограф Этери Тутберидзе не глядя забросил мяч в кольцо. Видео

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как он не глядя забросил баскетбольный мяч в кольцо. Видео снято в Мексике.

Глейхенгауз выступал в одиночном катании и спортивных танцах на льду, с 2014 года он тренер и постановщик программ Центра спорта и образования «Самбо-70», отделение фигурного катания «Хрустальный», в группе Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России. Поставил многие программы, в том числе короткую программу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Работал со многими тренерами: Натальей Примаченко, Еленой Водорезовой, Всеволодом Гольманом, Натальей Дубинской и Виктором Кудрявцевым.