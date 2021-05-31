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В ФФККР рассказали, почему отчисленная из сборной России Загитова тренируется в Новогорске

В ФФККР рассказали, почему отчисленная из сборной России Загитова тренируется в Новогорске
Салават Муртазин
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова приехала на базу сборных команд России в Новогорск, несмотря на то что её не включили в состав национальной команды на сезон-2021/2022.

«Загитова имеет право тренироваться в Новогорске. Алину никто не отчислял — она не вошла в национальную команду. Это никак не связано. Для тренировок ей совсем не обязательно находиться в списках сборной России.

Новогорск — тренировочный центр, поэтому Женя Медведева, как и Алина Загитова, может тренироваться и готовиться на базе», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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