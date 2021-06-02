Алексей Мишин назвал свой главный вклад в фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что считает своей главной заслугой в спорте.

«Меня тоже относят к категории наиболее успешных тренеров в истории нашего вида спорта. Я не считаю это своим главным вкладом. Я считаю, что те исследования, которые я проводил, изучая технику фигурного катания, работая над диссертацией (я ведь в начале 70-х над диссертацией работал как сумасшедший, с большим интересом, иногда до трёх ночи сидел и работал), легли в основу нового взгляда на технику освоения многооборотных прыжков, других элементов фигурного катания.

Результатом этих исследований явились мои монографии: «Школа в фигурном катании», «Прыжки в фигурном катании», «Биомеханика движений фигуриста». Вот эту систему, этот подход и упражнения, которые я попутно создавал, я считаю моим наибольшим вкладом в дело, которому служил. Многие подходы и техники стали народными», — приводятся слова Мишина в журнале «Мир фигурного катания».