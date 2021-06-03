Команда Тутберидзе в стихах поздравила Даниила Глейхенгауза с юбилеем

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый хореографу Даниилу Глейхенгаузу. Сегодня, 3 июня, Глейхенгаузу исполнилось 30 лет.

«С днём рождения, Даниил Маркович!

Удачи, здоровья, улыбок и силы,

Всегда позитива в душе и тепла!

Программ гениальных и очень красивых!

А в жизни — успехов во всём и добра!» — отмечается в поздравлении.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«С днём рождения, Даниил! Всё, что вы делаете, и то, как вы это делаете, — прекрасно! Желаю вам новых больших успехов!» — написал один из подписчиков в комментариях.

«С днём рождения, Даниил! Вдохновения, новых побед, здоровья и будьте счастливы! Пусть предстоящий сезон станет самым успешным в вашей карьере», — добавил другой подписчик.