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Евгения Медведева показала злейших врагов её детства. Фото

Евгения Медведева показала злейших врагов её детства. Фото
Александр Насонов
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева показала в «сториз» своего «инстаграма» злейших врагов её детства. Спортсменка имела в виду жуков, известных под названием «солдатики».

«Злейшие враги моего детства», — написала она.

Фото: https://www.instagram.com/stories/jmedvedevaj/2587994647908013518/?hl=ru

Ранее Медведева, пропустившая сезон-2020/2021 из-за травмы и последовавшей за ней болезни, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. Однако спортсменка продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе, в которую вернулась около года назад.

В июле Медведева выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где исполнит роль Кити Щербацкой. Евгения будет кататься в паре с бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы Александром Энбертом.

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