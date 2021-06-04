Евгения Медведева показала злейших врагов её детства. Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева показала в «сториз» своего «инстаграма» злейших врагов её детства. Спортсменка имела в виду жуков, известных под названием «солдатики».

«Злейшие враги моего детства», — написала она.

Фото: https://www.instagram.com/stories/jmedvedevaj/2587994647908013518/?hl=ru

Ранее Медведева, пропустившая сезон-2020/2021 из-за травмы и последовавшей за ней болезни, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. Однако спортсменка продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе, в которую вернулась около года назад.

В июле Медведева выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где исполнит роль Кити Щербацкой. Евгения будет кататься в паре с бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы Александром Энбертом.