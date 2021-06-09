В ФФККР отреагировали на вручение Тамаре Москвиной ордена «За заслуги перед Отечеством»

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на известие о награждении Тамары Москвиной орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Москвина получила государственную награду за большой вклад в развитие отечественного фигурного катания.

«Дорогая Тамара Николаевна! Примите искренние поздравления по случаю награждения высоким государственным орденом. Это награда за огромный вклад в развитие отечественного и мирового фигурного катания, за высочайший профессионализм, преданность виду спорта, проявление патриотических, культурных и человеческих качеств.

Горжусь, что более 50 лет имел возможность плодотворно сотрудничать с вами, выдающейся личностью. Желаю крепкого здоровья, новых побед во славу России», — приводит слова Писеева «Р-Спорт».