В ФФККР отреагировали на вручение Тамаре Москвиной ордена «За заслуги перед Отечеством»

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на известие о награждении Тамары Москвиной орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Москвина получила государственную награду за большой вклад в развитие отечественного фигурного катания.
«Дорогая Тамара Николаевна! Примите искренние поздравления по случаю награждения высоким государственным орденом. Это награда за огромный вклад в развитие отечественного и мирового фигурного катания, за высочайший профессионализм, преданность виду спорта, проявление патриотических, культурных и человеческих качеств.
Горжусь, что более 50 лет имел возможность плодотворно сотрудничать с вами, выдающейся личностью. Желаю крепкого здоровья, новых побед во славу России», — приводит слова Писеева «Р-Спорт».
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