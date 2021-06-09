В Москве объявили о строительстве арены Татьяны Навки и академии Александра Овечкина

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв рассказал, что на территории спортивного кластера в Мневниках построят ледовую арену олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и академию трёхкратного чемпиона мира по хоккею Александра Овечкина.
«На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов различного назначения.
Кроме того, здесь появится большой сёрфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр кёрлинга, ледовая арена Татьяны Навки и профессиональная академия хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации.
Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта», — приводит слова Бочкарёва ТАСС.
- 9 июня 2021
-
13:58
-
13:35
-
13:29
-
12:59
-
12:15
-
12:02
-
11:47
-
11:19
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
08:32
-
08:20
-
08:14
-
08:08
-
00:32
- 8 июня 2021
-
18:08
-
17:36
-
15:31
-
14:00
-
12:33
-
11:15
-
09:45
-
09:22
-
08:57
-
08:43
- 7 июня 2021
-
21:52
-
19:08
-
15:59
-
15:13
-
15:07
-
14:27
-
14:11