В Москве объявили о строительстве арены Татьяны Навки и академии Александра Овечкина

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв рассказал, что на территории спортивного кластера в Мневниках построят ледовую арену олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и академию трёхкратного чемпиона мира по хоккею Александра Овечкина.

«На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов различного назначения.

Кроме того, здесь появится большой сёрфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр кёрлинга, ледовая арена Татьяны Навки и профессиональная академия хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации.

Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта», — приводит слова Бочкарёва ТАСС.