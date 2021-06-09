Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ильиных опровергла прекращение сотрудничества с Плющенко

Ильиных опровергла прекращение сотрудничества с Плющенко
Григорий Петерсон
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных сообщила, что не уходила из академии Евгения Плющенко.

«Я не уходила из Академии. Мы сразу договаривались, что я работаю и помогаю им не на постоянной основе, так как уже тогда у меня был «Ледниковый Период», например. Я очень люблю и уважаю Яну Александровну, Евгения Викторовича и всю их команду. Они делают действительно важное дело, и мне очень нравится их современный — западный — подход к фигурному катанию.

Когда у меня есть свободное время, я всегда помогаю и готова и в будущем помогать спортсменам академии. Но при этом, конечно, на первом месте для меня всегда будет наша с Сережей семья и совместные проекты», — приводит слова Ильиных «Газета.Ru».

Олимпийская чемпионка Ильиных перешла к Плющенко. Теперь Тутберидзе нечем ответить Олимпийская чемпионка Ильиных перешла к Плющенко. Теперь Тутберидзе нечем ответить
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021