Ильиных опровергла прекращение сотрудничества с Плющенко
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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных сообщила, что не уходила из академии Евгения Плющенко.
«Я не уходила из Академии. Мы сразу договаривались, что я работаю и помогаю им не на постоянной основе, так как уже тогда у меня был «Ледниковый Период», например. Я очень люблю и уважаю Яну Александровну, Евгения Викторовича и всю их команду. Они делают действительно важное дело, и мне очень нравится их современный — западный — подход к фигурному катанию.
Когда у меня есть свободное время, я всегда помогаю и готова и в будущем помогать спортсменам академии. Но при этом, конечно, на первом месте для меня всегда будет наша с Сережей семья и совместные проекты», — приводит слова Ильиных «Газета.Ru».
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