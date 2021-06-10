Авербух рассказал о подготовке к шоу «Анна Каренина»

Олимпийский чемпион Илья Авербух рассказал о постановке нового ледового шоу «Анна Каренина».
«Сейчас очень волнительный период. Происходит рождение нового спектакля. Прошло достаточно много времени с нашей последней ледовой работы – спектакля „Ромео и Джульетта“. „Анну Каренину“ мы планировали показать уже в прошлом году, но по понятным причинам премьера перенеслась. Может быть, это и хорошо, потому что ещё больше всё «отлежалось», ещё больше прожилось внутри.
Опыт – это приобретённое ремесло, а хочется каждый раз творить абсолютно с нуля. И здесь достаточно непростой момент внутренней борьбы. Достать из себя что-то новое, свежее, посмотреть на всё с другого ракурса. Творческий процесс – всегда мучительный, но мучительно сладостный. Что-то рождается по крупицам. Ребята окунулись в этот процесс, я очень рад тем, кто со мной работает», — рассказал «Русскому радио» Авербух.
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