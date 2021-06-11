37-летняя чемпионка ОИ Алёна Савченко решила возобновить карьеру и перейти в сборную США

Олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании Алёна Савченко объявила, что решила возобновить карьеру, после того как 1 мая объявила об уходе из спорта. Савченко, уроженка Украины, взяла золото ОИ-2018, выступая в составе команды Германии, теперь она решила перейти в сборную США.
«Я очень рада открыть новый этап в карьере. Благодарна ассоциациям, что они сделали этот шаг возможным. Я убеждена и уверена, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе жизни и карьеры. С нетерпением ожидаю захватывающего будущего в США», — приводит слова Савченко пресс-служба Союза конькобежцев Германии.
Помимо золота ОИ-2018 на счету Савченко две бронзы Игр-2014 в Сочи: в парном катании и в командных соревнованиях. Также она шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. До 2014 года её партнёром был Робин Шолковы, после — Брюно Массо.
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