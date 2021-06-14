Баюл — Загитовой: Навка не вернула мне платье. Может, ей понадобится мой костюм лебедя?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл продолжила тему передачи костюмов и их частей. Баюл припомнила Татьяне Навке одолженное в 2000 году платье. Правда, обратилась при этом Оксана к Алине Загитовой, которая ранее ответила ей на претензии о ношении «короны Навки».
«Это не подделка — это Навка катается в моём платье, только, увы, она мне его не вернула. Алина Загитова, я так понимаю что вы в 2000-м ещё не родились? Вы поинтересуйтесь, может, Татьяне понадобится мой костюм лебедя???» — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Оксаны Баюл в «Инстаграме».
Ранее Загитова сфотографировалась в короне для анонса ледового шоу Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Однако Баюл раскритиковала олимпийскую чемпионку за то, что та надела не свою вещь. В ответ Алина обещала после шоу отдать корону в целости и сохранности.
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