Загитова ответила на претензии Баюл о ношении «короны Навки»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила победительнице Игр-1994, бывшей украинской фигуристке Оксане Баюл, обвинившей россиянку в ношении «короны Татьяны Навки».
Загитова сфотографировалась в короне для анонса ледового шоу Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Однако Баюл написала: «Зачем на Загитову надели корону Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой».
«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста. После шоу я обязательно отдам корону в целости и сохранности», — написала Загитова в комментариях к публикации Баюл в «Инстаграме».
Фото: «Истаграм» Оксаны Баюл
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и не вошла в состав национальной команды на сезон-2021/2022.
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