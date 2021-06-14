Загитова ответила на претензии Баюл о ношении «короны Навки»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила победительнице Игр-1994, бывшей украинской фигуристке Оксане Баюл, обвинившей россиянку в ношении «короны Татьяны Навки».

Загитова сфотографировалась в короне для анонса ледового шоу Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Однако Баюл написала: «Зачем на Загитову надели корону Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой».

«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста. После шоу я обязательно отдам корону в целости и сохранности», — написала Загитова в комментариях к публикации Баюл в «Инстаграме».

Фото: «Истаграм» Оксаны Баюл

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и не вошла в состав национальной команды на сезон-2021/2022.