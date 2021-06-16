Олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных рассказала о своей работе в балете «Распутин», постановщиком которого является Сергей Полунин.

«Сергей написал: «Не хотела бы ты принять участие в балете, который я сейчас создаю?» Я ответила: «Ты меня где видел, на роликах в интернете? Это было давно и неправда». Я думала, он посмотрел старые видео в YouTube, где я катаюсь. А он: «Надо-надо, соглашайся». Потом мы встретились, было более серьёзное предложение, я долго не решалась, но в итоге меня уговорили, и я не пожалела. Для меня Сергей всегда был звездой балета, я знала, что он всё делает на высоком уровне, а у меня есть страх помешать другим сделать свою работу качественно. Если я уверена, что могу быть полезна, то легче соглашаюсь. А тут я боялась, что постановка от моего участия не выиграет. Но Сергей сказал, что надо пробовать», — приводит слова Ильиных Vogue.