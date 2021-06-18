Фигуристка Тютюнина сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, но допустила ошибки в посте

18-летняя российская фигуристка Софья Тютюнина, выступающая в танцах на льду с в паре Александром Шустицким, сообщила, что сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов.
«Я даже не знаю как это комментировать. Стобальница получается», — написала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма». Орфография и пунктуация автора сохранены.
Фото: https://www.instagram.com/sonyatyutya/
Примечательно, что спортсменка допустила как минимум две ошибки: не хватает запятой перед «как» и второй «л» в слове «стобалльница». Запятая перед «получается» зависит от контекста.
Софья Тютюнина и Александр Шустицкий — двукратные серебряные призёры юношеской Олимпиады 2020 года в Лозанне (Швейцария). Личный рекорд российских спортсменов — 159,15 балла.
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