Фигуристка Тютюнина сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, но допустила ошибки в посте

18-летняя российская фигуристка Софья Тютюнина, выступающая в танцах на льду с в паре Александром Шустицким, сообщила, что сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов.

«Я даже не знаю как это комментировать. Стобальница получается», — написала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма». Орфография и пунктуация автора сохранены.

Фото: https://www.instagram.com/sonyatyutya/

Примечательно, что спортсменка допустила как минимум две ошибки: не хватает запятой перед «как» и второй «л» в слове «стобалльница». Запятая перед «получается» зависит от контекста.

Софья Тютюнина и Александр Шустицкий — двукратные серебряные призёры юношеской Олимпиады 2020 года в Лозанне (Швейцария). Личный рекорд российских спортсменов — 159,15 балла.