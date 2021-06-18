Александр Энберт отреагировал на слова Этери Тутберидзе о пробеле в парном катании

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт прокомментировал слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе высказала мнение, что в парном фигурном катании наблюдается пробел.
«Это абстрактное словосочетание. Где пробел? В парном катании в целом в мире или в России? У России две медали на чемпионате мира, одна из них — золотая. Наверное, в России пробела нет. А как можно оценить пробел в мировом катании?
Парное катание действительно не так популярно, как одиночное. Даже ISU занимается популяризацией и развитием, продвигая в разных странах. Вместе с Ниной Михайловной Мозер они проводили специальные сборы, куда приезжали судьи, спортсмены и специалисты с разных уголков мира, чтобы получить ценный опыт», — цитирует Энберта Sport24.
- 18 июня 2021
-
15:11
-
14:30
-
14:19
-
14:10
-
12:34
-
11:51
-
10:55
-
10:42
-
08:08
- 17 июня 2021
-
15:43
-
11:41
-
11:39
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:16
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06
-
09:02
-
08:49
-
08:38
-
08:20
-
00:09
- 15 июня 2021
-
21:25
-
20:12
-
19:15
-
18:43
-
14:37
-
12:19
-
11:40
-
10:47