Александр Энберт отреагировал на слова Этери Тутберидзе о пробеле в парном катании

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт прокомментировал слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе высказала мнение, что в парном фигурном катании наблюдается пробел.

«Это абстрактное словосочетание. Где пробел? В парном катании в целом в мире или в России? У России две медали на чемпионате мира, одна из них — золотая. Наверное, в России пробела нет. А как можно оценить пробел в мировом катании?

Парное катание действительно не так популярно, как одиночное. Даже ISU занимается популяризацией и развитием, продвигая в разных странах. Вместе с Ниной Михайловной Мозер они проводили специальные сборы, куда приезжали судьи, спортсмены и специалисты с разных уголков мира, чтобы получить ценный опыт», — цитирует Энберта Sport24.