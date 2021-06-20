Фигурист Кевин Аймоз рассказал о своей гомосексуальности

Французский фигурист Кевин Аймоз поделился впечатлениями от съёмок в документальном фильме, в котором он рассказал про свою ориентацию.

«Я чувствую себя свободным наедине с собой. Прежде всего, я ощущаю себя сильнее, чем когда-либо раньше. Не было необходимости совершать каминг-аут. Но мне нужно было сказать своё слово, чтобы помочь будущим поколениям спокойно существовать в мире спорта. Спасибо команде, работавшей над фильмом, за их смелость в освещении сенситивной темы. Спасибо пяти другим спортсменам, которые имели мужество рассказать о себе. Браво! Мы сделали это, ребята. Спасибо моему партнёру, который почти два года разделяет со мной жизнь и всегда поддерживает. Моей семье и лучшей подруге, которые приняли меня таким, какой я есть, и были рядом в самые тяжёлые минуты. Моему тренеру Сильвии, которая сопровождала меня на множестве турниров. Спасибо всем подросткам, спортсменам, взрослым, которые ещё не вошли в жизнь. Я надеюсь, что этот репортаж позволит вам наконец-то стать самими собой! Сегодня я чувствую себя сильнее, чем когда-либо», – написал Аймоз в своём «Инстаграме».