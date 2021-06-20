Максим Траньков поделился мнением по поводу игры сборной России по футболу

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об ожиданиях от игры сборной России на Евро-2020.
«Я сам спортсмен, и понимаю, какие у ребят были тяжёлые сборы перед этим Евро. В товарищеских матчах по ходу сборов они выглядели медленнее, чем могли бы быть. Но, несмотря на все сложности, они сейчас всё равно дают какой-то положительный результат, и я верю, что Станислав Черчесов знает, что делает. Надеюсь, ребятам удастся нас порадовать. Не могу сказать, что на 100% уверен, что получится выйти из группы, но болельщик во мне будет болеть за это. В группе уже есть фаворит — Бельгия, есть крепкая Дания, да и финны могут удивить. Группа непростая, и если ребята из нее выйдут в 1/8 финала, то это уже будет хорошим достижением», — цитирует Транькова «Газета.ru».
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