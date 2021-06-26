Максим Ковтун иронично отреагировал на критику Алексея Ягудина концерта «Алые паруса»

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун иронично отреагировал на пост Алексея Ягудина в «Инстаграме», где он раскритиковал организаторов концерта «Алые паруса». Ягудин указал на то, что в разгар пандемии было проведено мероприятие, на котором собралось большое количество людей.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит? Хотя, всё нормально, дистанцию в 1,5 метра соблюдают… Россию умом не понять», — написал Ягудин, используя нецензурные выражения.

Максим Ковтун иронично отреагировал на пост Алексея Ягудина о концерте «Алые паруса» Фото: https://instagram.com/maksim_pavlovich?utm_medium=copy_link

«Лёш, ты что, не знаешь? Вирус передаётся только в ресторанах! В метро и на концертах — нет!» — ответил Ковтун в комментариях к публикации.