«Россию умом не понять». Алексей Ягудин раскритиковал организаторов концерта «Алые паруса»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин жёстко раскритиковал организаторов праздничного концерта «Алые паруса», который прошёл 25 июня в Санкт-Петербурге. Алексей указал на то, что в разгар пандемии было проведено мероприятие, на котором собралось много людей. По информации СМИ, «Алые паруса» посетило около 40 тыс. выпускников городских школ.

Алексей Ягудин жёстко раскритиковал организаторов концерта «Алые паруса»

Ягудин сделал репост видео с выступления одной из групп из «инстаграма» директора «Большого Московского государственного цирка» Эдгарда Запашного, который также резко высказался о мероприятии.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит? Хотя, всё нормально, дистанцию в 1,5 метра соблюдают… Россию умом не понять», — написал Ягудин в своём «инстаграме», используя нецензурные выражения.