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Этап Гран-при в России пройдёт в Сочи

Этап Гран-при в России пройдёт в Сочи
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию на следующий сезон.

Соревнование пройдёт в шесть этапов. Один из них пройдёт в России — в Сочи. Турнир в России назначен на 26-28 ноября 2021 года.

Остальные этапы Гран-при пройдут в американском Лас-Вегасе (22-24 октября), канадском Ванкувере (29-31 октября), китайском Чунцине (5-7 ноября), японском Токио (12-14 ноября), французском Гренобле (19-21 ноября).

Финал Гран-при пройдёт в японской Осаке (9-12 декабря).

В состав российской делегации вошли Елизавета Туктамышева, Элизабет Турсынбаева, Камила Валиева, Юдзуру Ханю и Михаил Коляда.

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