«Девочка летит на море». Самые красивые фигуристки России и отдыхают очень эффектно!

Наши фигуристки в этом сезоне без устали пахали ради медалей, побед и рекордов. Насыщенный сезон подарил девушкам немало счастливых моментов, но и хорошенько измотал. Поэтому сразу же после его окончания фигуристки отправились отдыхать на лучшие курорты мира.

Наши спортсменки не скупятся на умопомрачительные фотографии в купальниках и выглядят просто невероятно. Они украдут сердце любого!

Самые сексуальные фигуристки чемпионата мира безумно горячи. А россиянки просто бомба! Редко встретишь столько роскошных девушек в одном месте. А кто украдёт ваше сердце?

Елизавета Туктамышева

Прошедший сезон обернулся для Лизы спортивным перерождением. 24-летняя спортсменка неожиданно для многих вернулась в элиту мирового фигурного катания, завоевав золото московского Гран-при и серебро чемпионата мира. Лиза одна из немногих совмещает техничное катание со страстью на льду. От этой фигуристки просто глаз не оторвать!

После триумфального, но в то же время тяжёлого сезона Туктамышева с подругами поехала в отпуск.

«Девочка летит на море», — написала Лиза в «Инстаграме» перед отлётом. А затем рванула на Мальдивы! Фигуристка не скупится на шикарные фото в купальнике и отрывается по полной. Лиза, радуй нас почаще!

Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова стала открытием сезона. 18-летняя фигуристка прекрасно выступила на чемпионате России, ворвавшись в тройку лучших по взрослым. Лиза — сама нежность на льду. Если бы не коронавирус, утончённая спортсменка могла бы зажечь и на чемпионате Европы. Но, даже несмотря на отмену турнира, Нугуманова добилась большой популярности в России. Фигуристка превратилась в звезду TikTok, набрав в социальной сети более 300 тысяч подписчиков, и стала амбассадором официального дилера Mercedes.

После успешного и насыщенного сезона Нугуманова рванула в Дубай, откуда выкладывает очень жаркие фото!

Александра Степанова

Успешный сезон провела и Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным. Танцоры впервые в карьере стали чемпионами России и вошли в пятёрку на чемпионате мира. Саша и Ваня как никто другой воплощают настоящую страсть на льду. Более сексуальной пары сейчас просто не найти!

«Было не по себе». История безответной любви известных российских фигуристов Александра Степанова и Иван Букин воплощают страсть на льду. Болельщики уверены, что их связывает не только дружба.

После завершения тяжёлого сезона Степанова поехала на Мальдивы, откуда не устаёт восхищать сексуальными фотографиями с пляжа. Сашей невозможно налюбоваться!

Анастасия Скопцова

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали сенсацией в танцах на льду. Танцоры вошли в тройку на Гран-при Москвы и взяли бронзу чемпионата России. Ещё чуть-чуть — и Настя с Кириллом вытеснят более старших коллег!

Отдохнуть после прорывного сезона Скопцова решила в Дубае. Фигуристка шикарно смотрится в купальнике и не забывает этим делиться. Настя сведёт с ума любого!

Софья Самодурова

Для чемпионки Европы Софьи Самодуровой сезон сложился крайне неудачно. Результаты фигуристки сильно упали, а судейских симпатий не осталось и в помине. Порой выступления Софьи заканчивались слезами из-за собственных ошибок или унизительных оценок. На чемпионате России Самодурова стала только десятой и выпала из сборной. Но, несмотря ни на что, фигуристка продолжает бороться за свою карьеру и даже не думает сдаваться.

Перезагрузиться после тяжёлого сезона Софья решила в Дубае. Фигуристка берёт от отдыха всё! Самодурова прокатилась на зиплайне и сделала несколько умопомрачительных фотографий в купальнике. Софья выглядит просто невероятно!

Софья Шевченко

Обратила на себя внимание в этом сезоне и яркая пара Софьи Шевченко и Игоря Ерёменко. На льду танцоры выглядят невероятно страстно! Одногруппники Степановой и Букина стали четвёртыми на чемпионате России и выиграли серебро и бронзу этапов Кубка страны.

Настраиваться на новый сезон Шевченко улетела в экзотическую Мексику. Софья выглядит очень роскошно!

Диана Дэвис

У дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолина сезон выдался тяжёлым. Танцоры пропустили всю первую часть сезона из-за травм и выступили только в финале Кубка России. Зато с ходу одержали победу! В следующем сезоне 18-летняя Диана и 21-летний Глеб выходят во взрослые и будут бороться за Олимпиаду.

Отдохнуть перед насыщенным сезоном танцоры решили в солнечной Мексике. Диана выглядит просто невероятно в купальнике на лазурном пляже!