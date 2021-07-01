Евгения Медведева и болгарский певец Костов снялись в футуристической фотосессии

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и болгарский певец Кристиан Костов приняли участие в фотосессии в футуристическом стиле.
«Flora: фаза 1, 2184 год. Мир, в котором живут K-150300 и J-191199, напоминает high-tech утопию, в которой нет места цветам и эмоциям. Бесчисленные оттенки серого окрашивают прямые линии небоскрёбов, их шпили еле заметны в мерцающих фарах пролетающих мимо машин. Слова «день», «ночь», «закат» или «рассвет» все давно забыли. «Природа» как понятие также потеряло смысл — по крайней мере, так гласила легенда. Утомлённые однообразным пейзажем на земле и в небе, K-150300 и J-191199 решают исследовать запретный подземный мир — зону, откуда никто никогда не возвращался», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
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