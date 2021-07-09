Евгения Медведева прокомментировала информацию о завершении карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слухи о завершении профессиональной карьеры и рассказала о новом ледовом шоу «Анна Каренина».

«Во-первых, такой информации (о завершении карьеры) пока что не поступало. Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст. Тогда она будет абсолютно достоверной. На данный момент по данной теме я ничего говорю. Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было. Так что давайте жить сегодняшним днем. Сегодняшним, завтрашним и ещё два с половиной месяца, пока спектакль будет идти в Сочи. Что касается вопроса — что сложнее, что легче — везде есть свои сложности. На протяжении 18 лет я была одиночницей, сегодня для меня очень-очень волнительный день. Сижу, а голос подрагивает. В течение полутора часов я буду в роли Кити со сложными парными элементами вместе с Сашей Энбертом», — приводит слова Медведевой Sport 24.