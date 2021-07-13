Станислава Константинова: я немножко камень. Широкими жестами, цветами меня не впечатлишь

Бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года российская фигуристка Станислава Константинова дала интервью на шоу «Как покорить чемпионку?», в котором рассказала о личной жизни.
«Я, с одной стороны, довольно эмоциональный человек. Но в целом, более зажатый. Наверное, очень долго подавляю эмоции в себе, в своей жизни. Но я над этим работаю. Ещё с детства, когда ты эмоциональный, очень бурно на что-то реагируешь, тебе всегда говорят: “Контролируй свои эмоции, будь потише, веди себя нормально, будь не собой”. Я, в целом, пример того, насколько в человеке искоренена какая-то непосредственность и озорство».
Чаще всего я в каком-то воинственном состоянии иду с тренировки, либо куда-то ещё. В трениках, кроссовках, с завязанными волосами, ещё с таким кулем в руках и пятьсот пакетов вместе. Иду с лицом, что меня все бесят. Ещё в маске. Камон, какие знакомства на улице?
Я не влюбчивая. У меня появляются симпатии периодически, но быстро пропадают. Создаю какие-то идеалы касательно себя и людей, которые вокруг меня. Сама не соответствую им, начинаю рефлексировать, грустить и всё такое. И поэтому не могу пару себе найти.
Я немножко камень. Я больше за рационализм. Широкими жестами, цветами, меня не впечатлишь.
Если выбирать между бесконечной любовью или олимпийской медалью, то я возьму второе", — рассказала Константинова на шоу «Как покорить чемпионку?» на видеосервисе PREMIER.
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