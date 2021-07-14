Татьяна Тарасова показала фото с учениками с чемпионата Европы-1970. На снимке ей 23 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала архивную фотографию, сделанную в 1970 году на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она сфотографировалась со своими учениками Татьяной Войтюк и Вячеславом Жегалиным. На тот момент Татьяне Тарасовой было 23 года.

«Дорогое для меня фото. 1970 год. Чемпионат Европы в Ленинграде. На этом старте дебютировала моя пара Татьяна Войтюк и Вячеслав Жегалин, да и я вместе с ними. Сергей Кононыхин пригласил нас на своё рабочее место, в комментаторскую кабину. Расспросить, поддержать, побеседовать», — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.