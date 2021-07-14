Певец Кристиан Костов — о фотографиях Евгении Медведевой: настроение — переехать в Сочи

Болгарский певец Кристиан Костов отреагировал на серию фотографий двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Спортсменка снялась на фоне живописных гор.

В комментарии к посту Медведевой в «инстаграме» Костов написал: «Настроение — переехать в Сочи». Евгения ответила: «Я жду».

Костов в 2017 году занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней «Beautiful Mess». Позже под эту композицию Медведева исполняла показательный номер.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла от тренера Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.