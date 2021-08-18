«Любимчик стал соперником». Ирина Слуцкая отреагировала на решение ISU по трансгендерам

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала решение ISU о допуске к соревнованиям спортсменов, перешедших из одной гендерной категории в другую.
«Вот это да! Мужская художественная гимнастика — это, оказывается, цветочки! В фигурном катании теперь могут принимать участие трансгендеры. Т.е. ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую! Для этого, конечно, нужно выполнить ряд определённых условий. Но всё же. Ну вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра «этот же любимчик» уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.
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