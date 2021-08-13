Жулин — о фигуристах-трансгендерах: вся эта толерантность нас скоро заведёт в одно место

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин, ныне работающий тренером, высказал мнение о возможности выступления трансгендеров в женском одиночном фигурном катании.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию.

«Совсем с ума сошли. Одно дело разрешить женщинам соревноваться с мужчинами — ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была ещё на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин?

Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведёт в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на всё происходящее уже не могу смотреть», — приводит слова Жулина ТАСС.