«С каждым днём люблю всё сильнее». Волосожар показала видео со свадьбы с Траньковым

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала видео со свадьбы с Максимом Траньковым. Они стали мужем и женой шесть лет назад.
"«Олимпийская свадьба» — все ведь так её назвали. А для меня этот день был гораздо волнительнее, чем любое выступление на Олимпийских играх. Ведь он однозначно разделил мою, нашу жизнь с Максимом на «до» и «после».
6 лет назад мы сказали друг другу «да». Теперь у нас уже двое потрясающих детей, свой дом, общая большая семья и огромное количество совместных приключений за плечами.
И хотя сегодня мы не рядом, это всё равно наш день, и он всегда таким останется. Люблю всегда, каждый день, каждую минуту, и с каждым днём всё сильнее», — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
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