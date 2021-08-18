«С каждым днём люблю всё сильнее». Волосожар показала видео со свадьбы с Траньковым

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала видео со свадьбы с Максимом Траньковым. Они стали мужем и женой шесть лет назад.

"«Олимпийская свадьба» — все ведь так её назвали. А для меня этот день был гораздо волнительнее, чем любое выступление на Олимпийских играх. Ведь он однозначно разделил мою, нашу жизнь с Максимом на «до» и «после».



6 лет назад мы сказали друг другу «да». Теперь у нас уже двое потрясающих детей, свой дом, общая большая семья и огромное количество совместных приключений за плечами.



И хотя сегодня мы не рядом, это всё равно наш день, и он всегда таким останется. Люблю всегда, каждый день, каждую минуту, и с каждым днём всё сильнее», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар