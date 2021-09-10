Даниил Глейхенгауз оценил решение Алёны Косторной выступать под блюз в короткой программе

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал решение Алёны Косторной выступать под блюз в короткой программе в олимпийском сезоне-2021/2022.

«Алёна получила в короткой программе свой долгожданный блюз. С самых первых нот я хотел, чтобы она прямо поигралась и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией – она это умеет.

Мне кажется, у нас получилась очень классная музыкальная дорожка. Она это чувствует, она это хотела, она катает это с энтузиазмом. Если она это сделает так, как иногда уже показывает на тренировках, то это прям вау, в её исполнении это очень классно, ей это очень подходит», — рассказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

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