Даниил Глейхенгауз оценил решение Алёны Косторной выступать под блюз в короткой программе

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал решение Алёны Косторной выступать под блюз в короткой программе в олимпийском сезоне-2021/2022.
«Алёна получила в короткой программе свой долгожданный блюз. С самых первых нот я хотел, чтобы она прямо поигралась и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией – она это умеет.
Мне кажется, у нас получилась очень классная музыкальная дорожка. Она это чувствует, она это хотела, она катает это с энтузиазмом. Если она это сделает так, как иногда уже показывает на тренировках, то это прям вау, в её исполнении это очень классно, ей это очень подходит», — рассказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.
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