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Александр Жулин поделился ожиданиями от контрольных прокатов фигуристов сборной России

Александр Жулин поделился ожиданиями от контрольных прокатов фигуристов сборной России
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске.

«На контрольных прокатах основная задача — выслушать всех специалистов, убрать какие-то технические огрехи. Уже было очень много ценных замечаний: кое-что подправили, кое-что — чуть позже. Но это всегда ценный опыт. Надеемся прокататься при зрителях, это первый волнительный момент в этом сезоне. Глядим на всё с оптимизмом.

Если, вдруг, есть какая-то травма у кого-то, то можно чем-то и пожертвовать, что-то не показывать. Это всё обсуждается в федерацией и специалистами», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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