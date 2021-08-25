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Жулин: BLM, трансгендеры и коронавирус — звенья одной цепи

Жулин: BLM, трансгендеры и коронавирус — звенья одной цепи
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин поделился своим мнением о трансгендерах.

«Как-то совпало всё это: BLM, трансгендеры и коронавирус. По-моему, это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится. Я не думаю, что у нас будет много трансгендеров в женском катании. Чтобы рассчитывать на высокий результат, на такой шаг должен пойти кто-то из первой пятёрки у мужчин. Пока я себе такого даже представить не могу. Поэтому проблема мне кажется надуманной.

В целом моя позиция неизменна: если девочки становятся мальчиками и выступают среди мужчин, то для меня это приемлемо. А вот когда мужчины переходят в женские соревнования, то это совершенно неправильно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».

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