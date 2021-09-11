Артур Даниелян объяснил, почему расплакался после проката короткой программы в Челябинске

Вице-чемпион Европы-2020 российский фигурист Артур Даниелян объяснил, почему не сдержал слёз после короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Напомним, спортсмен полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы ноги и последующей операции.
«Я очень волновался. Со вчерашнего дня испытал весь спектр эмоций. Сегодня вышел не столько с волнением, сколько с большим желанием. Пытался вспомнить, как это – кататься перед зрителями и судьями. Сейчас я снова это почувствовал. Катался на мурашках. Мне всё понравилось, кроме самого проката.
Иногда что-то беспокоит, но в целом травма — пройденный этап. Я игнорирую неудобства, потому что я привык к боли и воспринимаю это как часть меня. Есть ещё время набрать форму и прийти к тому состоянию, в котором хочется находиться.
Я хочу представить себя в новом виде. Показать, что я могу кататься стабильно и выполнять сложные элементы. Я развиваюсь, у меня появился четверной тулуп. Хочется кататься стабильно, занимать как можно более высокие места и, конечно, проходить отборы», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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