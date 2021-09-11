Роковая Трусова в красном и романтичный образ Туктамышевой. Лучшие фото прокатов девушек

11 сентября в Челябинске сборная России выступила с контрольными прокатами новой короткой программы.
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как прошло её возвращение в группу Этери Тутберидзе. Сезон-2020/2021 Трусова провела в академии Евгения Плющенко.
«Я решила, что, наверное, надо вернуться. Всё-таки мне привычнее выступать с Этери Георгиевной, тренироваться. Решила, что так будет лучше. За себя решаю всегда я, и никто не может мне ничего сказать. Мы поговорили с Этери Георгиевной, я пришла на тренировку, и всё стало так, как было раньше. С Плющенко расстались нормально. Осознание, что надо что-то менять, пришло после чемпионата мира. Я подумала, как будет длиться следующий сезон, и решила, что лучше будет так», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Лучшие кадры с прокатов короткой программы — в фотоподборке «Чемпионата».
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