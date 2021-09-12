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Дочь Этери Тутберидзе привилась двумя вакцинами от коронавируса: российской и американской

Дочь Этери Тутберидзе привилась двумя вакцинами от коронавируса: российской и американской
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Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин дважды привились от коронавируса.

Дочка тренера Этери Тутберидзе и сын известного актёра Бориса Смолкина поставили российскую вакцину «Спутник», а также американскую – Pfizer. На такой шаг спортсмены пошли ради участия в этапе серии Гран-при в Канаде, где не признают российскую вакцину.

«Мы привиты обеими вакцинами: и российской, и американской. Что касается последствий, то это всё очень индивидуально. Кто-то нормально переносит, а кто-то умирает в прямом смысле. У Дианы после Pfizer была температура. У меня не было, но чувствовал себя паршиво. Не могу сказать, какую вакцину легче переносить, плюс-минус одно и то же», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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