На особом положении. Стоит ли мириться с поблажками для дочери Тутберидзе?

Диана Дэвис получила этап Гран-при, не выполнив критерии отбора. Удивительно, но многие болельщики не видят в этом ничего плохого.

Блат в фигурном катании появился не вчера. Вряд ли есть хоть один крупный тренер, который не жаловался бы на притеснения своих учеников. К сожалению, в таком субъективном виде спорта от этого никуда не деться. Дочь Этери Тутберидзе – не первая и не последняя, чей резкий взлёт пытаются объяснить влиятельными покровителями и симпатиями чиновников.

Но есть одно обстоятельство, которое делает ситуацию вокруг Дианы Дэвис уникальной. Многие болельщики допускают, что Тутберидзе использует свой авторитет для помощи дочери, но не видят в этом ничего страшного. Мол, она так много сделала для российского фигурного катания, что заслужила некоторые преференции.

Так неужели мы добровольно согласимся на нарушение спортивного принципа в угоду чьих-то личных интересов?

Или это нормальная практика, и надо просто смириться и закрыть глаза на поблажки для дочери Тутберидзе?

Участие дочери Тутберидзе в Гран-при взволновало болельщиков

Новость об участии танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин в этапе взрослого Гран-при в Канаде ожидаемо привела к бурному обсуждению. Дело в том, что дочь лучшего тренера мира — 2020 Этери Тутберидзе и её партнёр не соответствуют критериям отбора, установленным Международным союзом конькобежцев. По ним право на участие в Гран-при имеют:

пары, занявшие места с 1-го по 12-е на чемпионате мира — 2021;

пары, входящие в топ-24 по лучшему результату, показанному на турнирах ISU в сезонах-2019/2020 и 2020/2021;

пары из топ-24 мирового рейтинга ISU;

призёры чемпионата мира среди юниоров — 2020 и победители юниорского Гран-при — 2019.

Дэвис и Смолкин ни по одному пункту не подходят, но тем не менее свой этап получили. 18-летняя фигуристка и её 21-летний партнёр участвовали в первенстве мира и юниорском финале Гран-при, но ни там, ни там на пьедестал не поднимались. В рейтинге ISU они 34-е, в списке лучших результатов за два сезона – 43-и с суммой 165,22 балла. В этой связи их присутствие среди участников этапа Гран-при в Канаде вызывает вопросы даже у некоторых фанатов Этери Тутберидзе.

Конкуренты Дэвис и Смолкина молчать не стали

На явное нарушение спортивного принципа в пользу дочери авторитетного специалиста обратили внимание не только рядовые любители фигурного катания. Так, фигурист Игорь Ерёменко, ставший вместе с Софьей Шевченко четвёртым на взрослом чемпионате России — 2021 в Челябинске, опубликовал обращение к болельщикам в связи с непопаданием его дуэта на Гран-при. В рейтинге и списке лучших результатов Игорь и Соня располагаются на 26-м месте, то есть значительно опережают Дэвис и Смолкина.

«Друзья, спасибо вам большое за поддержку и беспокойство в связи с ситуацией по распределению серии этапов Гран-при ISU. Мы с Соней не меньше были удивлены такому положению дел. И надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам всё-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при и другие соревнования», — написал Ерёменко на своей странице в «Инстаграме».

Недовольство фигуриста разделили и наставники дуэта Ирина Жук и Александр Свинин. Стоит ли говорить, что и спортсмен, и тренеры мигом попали в немилость к фанатам Тутберидзе?

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Болельщики согласны мириться с поблажками для дочери Тутберидзе?

Споры вокруг неожиданного попадания Дэвис и Смолкина в число участников Гран-при могло погасить заявление федерации, но его не последовало. Зато последовала инсайдерская информация от портала Telesport, согласно которой выбор в пользу малоизвестных и ничего толком не выигравших фигуристов из России сделали организаторы канадского этапа без какого-либо вмешательства нашей федерации или лично Этери Тутберидзе. Такое действительно могло быть, ведь тренер Дэвис и Смолкина Игорь Шпильбанд долго и успешно работал с канадскими парами, да и проживание фигуристов в США увеличивает их шансы добраться до Канады в эпоху коронавируса.

Вот только на самом деле это мало что меняет. Разговоры о поблажках Диане Дэвис звучали и раньше. Достаточно вспомнить финал юниорского Кубка России, где у прилетевших из США фигуристов внезапно не оказалось сильных соперников, а их результат на 20 с лишним баллов превосходил оценки образца юниорского чемпионата мира. Для танцев на льду такой скачок результатов кажется просто космическим. К тому же на тот турнир они тоже попали, не выполнив критерии отбора. Что это, если не поблажки для дочери Тутберидзе?

Но главное даже не в этом. Не так важно, помогает ли Этери Тутберидзе своей дочери идти к спортивной вершине, или все подозрения не имеют под собой оснований. Куда важнее реакция общественности на само предположение, что такое вообще возможно. Пока одни обвиняют Дэвис и Смолкина в использовании админресурса, а другие восхищаются этой парой и видят у неё огромный потенциал, всё чаще приходится сталкиваться и с третьим взглядом на ситуацию. Многие болельщики открыто заявляют, что не видят ничего плохого в возможной помощи Тутберидзе своему ребёнку. Об этом пишут пользователи «Чемпионата», соцсетей и форумов:

— Пусть мне дизлайк поставит тот, кто не поможет своему ребёнку, если будет такая возможность.

— Тутберидзе России столько чемпионов сделала, заслужила этап для Дианы. Нечего возмущаться тут.

— А почему при прочих равных не послать на Гран-при дочь Этери Георгиевны? Я понимаю, если бы она на голову слабее была бы.

— Уж лучше дочь Тутберидзе на Гран-при, чем сын Плющенко.

— Диана и Глеб – прекрасная пара. Если Этери им помогает, то правильно делает.

Чем опасны особые условия для отдельных фигуристов?

Честно говоря, популярность такого мнения очень настораживает. Неужели надо создавать особые условия для фигуристов только потому, что их родители добывают для страны медали? Чем провинились те же Шевченко и Ерёменко? Или Арина Ушакова и Максим Некрасов? Или Елизавета Худайбердиева и Егор Базин?

Любая попытка поставить под сомнение главенство спортивного принципа рано или поздно приводит к плачевным последствиям. Федерация фигурного катания России слишком долго и трудно зарабатывала доверие болельщиков, чтобы растерять его из-за поблажек для отдельных фигуристов. Поэтому нельзя мириться с послаблениями для дочери Тутберидзе. Как и для любых других спортсменов.

Постоянное развитие фигурного катания и появление ярких чемпионов возможно только в здоровой конкурентной среде. А у Дианы Дэвис и без прямой помощи судей и чиновников есть все ресурсы для успешной карьеры. Она и так на особом положении: и в плане популярности, и в плане условий для подготовки.