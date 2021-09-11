Партнёр дочери Тутберидзе высказался об острой реакции на их участие в этапе Гран-при

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду вместе с дочерью Этери Тутберидзе – Дианой Дэвис, прокомментировал выступление дуэта в ритм-танце на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Откатали прилично. Посмотрим ещё видео, но, надеюсь, не разочаруемся. Будем работать дальше. Очень надеялись, что у нас будет хотя бы один этап Гран-при. Будем стараться показать там максимум. Знали, что Канада может нас пригласить на свой этап, и рады, что федерация использовала эту возможность. Что касается реакции на наше участие в Гран-при, то мы не обращаем на это внимания. Наше дело — выступать», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.