Александра Трусова: рада, что у меня получилось сделать пять четверных

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала исторический прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками. Александра прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.
«Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Скажем, в третий или четвёртый раз. Здесь получилось лучше, чем на соревнованиях, теперь буду делать пять четверных и там. Лёгкость обманчива. Я устаю, как и все, просто стараюсь этого не показывать.
Когда мне только поставили эту программу, я слишком кайфовала от музыки, эмоции переполняли и четверные не получалось прыгать совершенно. Особенно мне нравится композиция в первой половине, я не могла контролировать себя.
Считаю, что для уверенности в себе нужно очень много работать. Что получается на тренировках, обычно получается и на соревнованиях. Конечно, я работала, чтобы учиться правильно настраиваться», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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