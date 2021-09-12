Наконец-то Трусова показывает взрослое и осмысленное катание. Но у Саши всё меньше времени

Александра Трусова на первом же старте после возвращения к Этери Тутберидзе смогла по-настоящему удивить. Да не очередным суперпрыжком, а точнейшим попаданием в очень сложный и глубокий образ.

Такой мы Сашу ещё не видели. Просто потому что ещё недавно никому бы и в голову не пришло ставить ей настолько многослойную и наполненную смыслами программу. Наконец-то на Трусову хочется смотреть от первой до последней секунды, а не задерживать дыхание на прыжках, выдыхая на длинных и пустых заходах.

И только грустно, что Трусова раскрылась в том возрасте, в котором фигуристки всё чаще прощаются со спортом. Ведь на такую красоту хочется смотреть бесконечно.

Это ли не аргумент в пользу повышения возрастного ценза?

Трусовой прощали отсутствие артистизма

Александра Трусова вошла в историю как самая техничная фигуристка в мире. За Сашей закрепилось прозвище Королева квадов, а её имя неоднократно появлялось в Книге рекордов Гиннесса. Артистизм же никогда не был её сильной стороной. Постановщики маскировали этот недостаток энергичными экшн-программами, где стремительное силовое катание выглядело органично. Зрители тоже всё понимали и ценили Сашу отнюдь не за интерпретацию образов и пластику.

В попытке обрести на льду новое лицо Трусова перешла в академию Евгения Плющенко. Там фигуристке пообещали поставить лирические программы, которых у неё ещё не было. И в целом двукратный олимпийский чемпион своё слово сдержал. И в произвольном номере «Ромео и Джульетта», и в коротком — «Аппассионате» от Secret Garden — Саше пришлось показать весь спектр эмоций. «Русская ракета» раскрылась с новой стороны, показав, что и под нежную музыку может пленять внимание зрителей. Движения фигуристки приобрели дополнительную плавность, а скольжение и чувство музыки улучшились. Конечно, преображение Трусовой на тот момент не было совершенным, но начало было положено.

«У неё только начинает проявляться проникновенное катание. Не скажу, что это окончательный вариант, но мастерство её растёт. И это заметно», — говорила о Саше Наталья Бестемьянова.

Для Трусовой подобрали программу-откровение

Не могла не заметить перемен в Трусовой и её прежняя наставница Этери Тутберидзе. После возвращения в «Самбо-70» от Саши ждали, скорее, привычного атлетичного катания, но фигуристка и тренерский штаб пошли на эксперимент. На контрольных прокатах сборной России спортсменка презентовала новую короткую программу под саундтрек из фильма «Фрида» о скандально известной мексиканской художнице Фриде Кало. Выбор тренеров в пользу яркого, чувственного образа оказался полной неожиданностью для фигуристки, но в итоге она прекрасно справилась с его воплощением.

Очевидно, что Трусова повзрослела, стала более женственной, а в её прокатах начали преобладать сложные линии. Это и заставило Тутберидзе поверить в ученицу и дать ей первый серьёзный образ. Правда, вместо трогательной лирики, предложенной Плющенко, Этери Георгиевна отдала предпочтение страстной композиции и выразительному танцу. Интересно, что даже хореограф Даниил Глейхенгауз сначала не был уверен в решении главного тренера, сомневаясь, станет ли постановка успешной. Но в итоге Тутберидзе не прогадала.

«Она повзрослела, это не та маленькая Саша, это взрослая девушка. Это Испания в образе, хореография, страсть, переживания, художественная составляющая с рисованием, измена. И эти все чувства она, мне кажется, здорово передаёт. Для неё это прям прорыв», — делился впечатлениями Глейхенгауз.

Оценил выступление Трусовой в Челябинске и Александр Жулин, прекрасно знающий толк в искусстве постановки программ.

«Трусова в образе Фриды убедила однозначно, это её лучшая программа, которую я когда-либо у неё видел», — сказал он.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Хватит ли Трусовой времени раскрыть новую себя?

Отдавая должное тренерскому штабу «Хрустального», нельзя не отметить, что успех этой неординарной программы не состоялся без изменений в катании и даже мироощущении самой фигуристки. Саша наконец доросла до глубоких образов и, видимо, поняла, что фигурное катание — это гораздо больше, чем прыжки. Даже если они суперсложные и уникальные. При этом очевидно, что Трусова только начинает обретать и познавать новую себя: очаровательную молодую девушку на пороге взрослой жизни. Наконец-то Трусова показывает взрослое и осмысленное катание.

Личность спортсмена формируется не сразу. Каждому фигуристу, даже самому талантливому, неминуемо приходится проходить путь от механического копирования движений хореографа до выстраданного и пропущенного через себя катания, которое просто невозможно без личного опыта и здоровой рефлексии.

Проблема же заключается в том, что сейчас фигуристкам банально не хватает времени раскрыться и выдать всё, что внутри. Та же Трусова с её прекрасными природными данными и суперподготовкой может остаться в стороне из-за появления таких же юных и прыгучих, какой когда-то была она сама. Она уже вошла в тот возраст, в котором в последние годы фигуристки ничего не выигрывают. Вошла после двух сезонов на взрослом уровне, бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы, кучи рекордов и карьерных перипетий. А вот осмысленное катание у неё появляется только сейчас. Катание, на которое хочется смотреть и смотреть. Но у Саши всё меньше времени, ведь позади уже целая очередь из фигуристок, которым пока в полной мере неведомы ни переходный возраст, ни сильные внутренние переживания.

И это ли не реальный аргумент в пользу повышения возрастного ценза?