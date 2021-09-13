В «инстаграме» ФФККР Леонову перепутали с Туктамышевой. Фото

В «инстаграме» Федерации фигурного катания на коньках России появился пост, посвящённый серебряному призёру чемпионата мира 2012 года Алёне Леоновой. В посте перечислены все достижения Леоновой, однако текст прикрепили к фотографии чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

«Ребята, ну вы даёте», — написала Леонова в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/ruskating/?hl=ru

Вот что написали другие подписчики:

«Это Туктамышева Лиза, какая Леонова?»

«Шок — это по-нашему. Вы суперпрофессионалы! С конца списка».

«Да, кому-то точно надо вспомнить Алёну Леонову!»

«Я одна зашла почитать комментарии про фото?»

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