В «инстаграме» ФФККР Леонову перепутали с Туктамышевой. Фото

В «инстаграме» Федерации фигурного катания на коньках России появился пост, посвящённый серебряному призёру чемпионата мира 2012 года Алёне Леоновой. В посте перечислены все достижения Леоновой, однако текст прикрепили к фотографии чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.
«Ребята, ну вы даёте», — написала Леонова в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/ruskating/?hl=ru
Вот что написали другие подписчики:
«Это Туктамышева Лиза, какая Леонова?»
«Шок — это по-нашему. Вы суперпрофессионалы! С конца списка».
«Да, кому-то точно надо вспомнить Алёну Леонову!»
«Я одна зашла почитать комментарии про фото?»
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